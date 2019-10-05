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Факти / Надзвичайні події

У Нью-Йорку чоловік вбив чотирьох безпритульних, ще один поранений

У Нью-Йорку в окрузі Мангеттен невідомий вбив чотирьох безпритульних поки вони спали.

поліція

В окрузі Мангеттен в районі Чайнатауна невідомий чоловік вдарив чотирьох безпритульних по голові залізною трубою, після чого вони померли.

Ще один 49-річний постраждалий перебуває у критичному стані.

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За словами свідків, вони бачили принаймні один напад, як людина в чорному піджаку і чорних брюках кілька разів вдарила когось металевим предметом перед тим, як втекти.

Поліція вже затримала 24-річного підозрюваного. Слідство вважає його також безпритульним.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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