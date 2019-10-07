PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Битва за стиглий фрукт: у супермаркеті Києва побилися покупці

В одному з супермаркетів Києва покупці влаштували бійку.

Битва за стиглий фрукт: у супермаркеті Києва побилися покупці

Біля стелажа з фруктами в одному з супермаркетів Києва двоє чоловіків влаштували бійку. Покупці розмахували кулаками, а один з них вхопив іншого за одежу і став бити ногами по животу.

Люди не намагалися розняти чоловіків або покликати охорону. Жінка стояла біля епіцентру подій у декількох метрах і просто спостерігала за тим, що відбувається.

– Бійка за стиглий фрукт, – підписали відео бійки у співтоваристві Київ оперативний.

Читайте: Бійка зі стріляниною на Волині: серед постраждалих – два копи

Чи була це битва за фрукт або ж вона сталася з іншого приводу невідомо.

До речі, у російському Владикавказі в магазині влаштували бійку через акцію на одяг.

Джерело: Київ Оперативний

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка