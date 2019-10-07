В одному з супермаркетів Києва покупці влаштували бійку.

Біля стелажа з фруктами в одному з супермаркетів Києва двоє чоловіків влаштували бійку. Покупці розмахували кулаками, а один з них вхопив іншого за одежу і став бити ногами по животу.

Люди не намагалися розняти чоловіків або покликати охорону. Жінка стояла біля епіцентру подій у декількох метрах і просто спостерігала за тим, що відбувається.

– Бійка за стиглий фрукт, – підписали відео бійки у співтоваристві Київ оперативний.

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Чи була це битва за фрукт або ж вона сталася з іншого приводу невідомо.

До речі, у російському Владикавказі в магазині влаштували бійку через акцію на одяг.