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Факти / Надзвичайні події

В магазині РФ влаштували бійку за дешевий одяг

В російському Владикавказі в магазині влаштували бійку через акцію на одяг.

Магазин одягу

В одному з магазинів міста Владикавказ, що в Росії, влаштували розпродаж під назвою одна річ за один рубль, проте досить швидко щедра акція переросла у справжню бійку між покупцями.

Черга перед бутиком вишикувалася задовго до відкриття, а після початку роботи магазину дешевий одяг швидко розібрали.

Після цього покупці почали битися за дешеві речі.

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Деякі особи намагалися набрати більше одягу і кидалися на інших з кулаками.

Наразі немає інформації про постраждалих у результаті бійок.

До слова, у Рівненській області біля храму побилися 60 осіб.

Відео: The Caucasus Post

Джерело: 24 канал

Фото: Dreamstime

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