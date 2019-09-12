На Волині п’ятеро мешканців Ківерцівського району вчинили бійку з патрульними поліцейськими. Правоохоронцям довелося застосували вогнепальну зброю.

Внаслідок бійки зі стріляниною госпіталізовано чотирьох людей, зокрема двоє поліцейських.

Поблизу села Карпилівка опівночі патрульні зупинили Fiat Scudo за порушення правил дорожнього руху.

Однак 46-річний водій відмовився надати документи на автомобіль.

Більш того, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Йому на допомогу приїхали ще п’ятеро чоловіків, які почали бійку з поліцейськими. Один із них зірвав з патрульного боді-камеру, тому він застосував табельну зброю.

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Двоє поліцейських госпіталізовані з тілесними ушкодженнями, а водій Fiat Scudo та 24-річний учасник бійки – з вогнепальними пораненнями.

Загрози їх життю та здоров’ю немає.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а це до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в одному з ресторанів Чорноморська Одеської області між громадянином Молдови та місцевим поліцейським стався конфлікт, який переріс у бійку. Останній отримав тяжкі травми.