PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Чекав біля під’їзду: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку

У Дніпропетровській області 47-річний чоловік здійснював розпусні дії щодо 9-річної дівчинки.

Чекав біля під’їзду: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку

У місті Марганці Дніпропетровської області 47-річний чоловік побачив, як 9-річна дівчинка заходить у під’їзд і пішов за нею. Там він скоїв розпусні дії щодо дитини.

Злочин стався у червні 2019 року.

Читайте: Двічі вдарив ножем у шию: на Донеччині іноземець зґвалтував і вбив 14-річну дитину

До суду затверджений і направлений обвинувальний акт відносно чоловіка за скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Зазначається, що злочинець раніше судимий.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

До речі, поліція Київської області перевіряє інформацію 16-річної дівчини про зґвалтування рідним батьком.

Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хімічна кастрація педофілів – Рада відхилила закон
Хімічна кастрація педофілів – Рада відхилила закон
Одна вулиця і дві родини. Як живуть у Судівці на Дніпропетровщині
Одна вулиця і дві родини. Як живуть у Судівці на Дніпропетровщині
У Києві зловили педофіла
У Києві зловили педофіла, якого шукали чотири роки
поліція
У київському парку 45-річний чоловік оголював геніталії перед дітьми
Тренировочный зал для боевых искусств
64-річний російський тренер з бойових мистецтв звинувачується у педофілії
Затягнув до квартири і знущався: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 12-річну дівчинку
Затягнув до квартири і знущався: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 12-річну дівчинку
Затягнув на горище: у Вінниці батько зґвалтував 12-річну доньку
Затягнув на горище: у Вінниці батько зґвалтував 12-річну доньку
Жителі Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщині вже два тижні без води
Жителі Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщині вже два тижні без води
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка