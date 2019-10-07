У Дніпропетровській області 47-річний чоловік здійснював розпусні дії щодо 9-річної дівчинки.

У місті Марганці Дніпропетровської області 47-річний чоловік побачив, як 9-річна дівчинка заходить у під’їзд і пішов за нею. Там він скоїв розпусні дії щодо дитини.

Злочин стався у червні 2019 року.

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До суду затверджений і направлений обвинувальний акт відносно чоловіка за скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Зазначається, що злочинець раніше судимий.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

До речі, поліція Київської області перевіряє інформацію 16-річної дівчини про зґвалтування рідним батьком.

Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області