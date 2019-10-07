У місті Костянтинівка Донецької області іноземець зґвалтував, а потім вбив 14-річну дівчинку.

Неповнолітня втекла з дому ще 14 вересня, після чого батьки звернулися в поліцію.

У ніч втечі вона познайомилася з 39-річним іноземцем на одній із зупинок громадського транспорту.

Він запропонував їй вступити з ним в статевий зв’язок, а потім злякався, що дівчинка може звернутися в поліцію.

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Щоб замести сліди, чоловік дістав з кишені ніж і двічі вдарив ним дівчинку в шию. Від отриманих поранень вона померла на місці, а вбивця затягнув тіло жертви в очерет біля ставка і зник.

Затриманий виявився громадянином Молдови, який раніше був судимий за розбійний напад.

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

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Нагадаємо, раніше на Харківщині двоє чоловіків зґвалтували 16-річну дівчину.

Джерело: Прокуратура Донецької області