У місті Костянтинівка Донецької області іноземець зґвалтував, а потім вбив 14-річну дівчинку.
Неповнолітня втекла з дому ще 14 вересня, після чого батьки звернулися в поліцію.
У ніч втечі вона познайомилася з 39-річним іноземцем на одній із зупинок громадського транспорту.
Він запропонував їй вступити з ним в статевий зв’язок, а потім злякався, що дівчинка може звернутися в поліцію.
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Щоб замести сліди, чоловік дістав з кишені ніж і двічі вдарив ним дівчинку в шию. Від отриманих поранень вона померла на місці, а вбивця затягнув тіло жертви в очерет біля ставка і зник.
Затриманий виявився громадянином Молдови, який раніше був судимий за розбійний напад.
Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.
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Нагадаємо, раніше на Харківщині двоє чоловіків зґвалтували 16-річну дівчину.
Джерело: Прокуратура Донецької області