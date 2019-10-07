Поліція Київської області перевіряє інформацію 16-річної дівчини про зґвалтування рідним батьком.
16-річна жителька міста Тараща повідомила у поліцію, що у лісі її побив та зґвалтував батько.
Оперативники затримали підозрюваного. Він перебував удома у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Доньку на той момент вже забрали до районної лікарні на обстеження.
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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 156 ККУ – Розбещення неповнолітніх.
Чоловік свою провину не визнає, запевняє, що не чіпав доньку.
Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькому районі за підозрою узґвалтуванні 12-річної доньки затримали 38-річного батька.