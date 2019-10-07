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Факти / Надзвичайні події

У лісі під Києвом батько зґвалтував доньку

Поліція Київської області перевіряє інформацію 16-річної дівчини про зґвалтування рідним батьком.

У лісі під Києвом батько зґвалтував доньку

16-річна жителька міста Тараща повідомила у поліцію, що у лісі її побив та зґвалтував батько.

Оперативники затримали підозрюваного. Він перебував удома у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Доньку на той момент вже забрали до районної лікарні на обстеження.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 156 ККУ – Розбещення неповнолітніх.

Чоловік свою провину не визнає, запевняє, що не чіпав доньку.

У лісі під Києвом батько зґвалтував доньку

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькому районі за підозрою узґвалтуванні 12-річної доньки затримали 38-річного батька.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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