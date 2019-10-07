На Херсонщині батько напоїв доньок трьох та п’яти років. Діти потрапили до реанімації.

На Херсонщині 3-річна Людмила разом зі своєю 5-річною сестрою Маринкою опинилася за крок від смерті.

Обох дівчаток у стані сильного алкогольного сп’яніння доставили до лікарні. Молодша вже була непритомна, а старша ледь трималася на ногах.

– Перша дівчинка була неконтактна, її занесли до відділення реанімації на руках. Дівчатка поступили у важкому стані, проведено промивання шлунка, клізми, інфузійна терапія, сорбенти. На ранок стан дівчаток стабільний, переведені у дитяче відділення, – розповідає в.о. завідувача реанімаційного відділення Чаплинської районної лікарні Сергій Мінаєв.

Виявляється, поки мати сестричок була на заробітках, батько, 49-річний Микола, залив очі до нестями. А що було далі, можна лише здогадуватись.

У будинку, з якого забрали дітей, знайшли цілий арсенал пляшок з-під спиртного. Вочевидь, дітлахи наковталися алкоголю, поки їхній татусь просто “відключився”. Чоловіка знайшли настільки п’яним, що він навіть не розумів, що відбувається, коли на нього правоохоронці складали адмінпротокол.

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Сусіди кажуть, мати Ольга поїхала на поля ще на початку тижня. Відтоді батько пив, а діти гуляли самі по собі.

Коли дівчатка остаточно прийшли до тями, то ще більше ошелешили лікарів. Зі слів старшої Маринки, вона випила стакан вина, а її молодша сестричка – цілих два! І саме татусь налив дітям “солоденького”! У поліції чоловік все заперечував, мовляв, доньки напилися самі, поки він спав.

До речі, у Казахстані лікарі не намагалися врятувати немовля, яке помилково оформили як мертвонародженого.