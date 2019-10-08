В Індії на весіллі під час селфі загинуло чотири людини.
В Індії у штаті Тамілнад пара Прабху і Ніведіта одружилися і робили весільні знімки.
Молодята та їхні близькі вирішили зробити фото біля дамби. Під час спроби зробити селфі молода пара та їхні родичі Каніта, Снеха, Уварані та Сантош впали у воду. Утримався лише Прабху, який встиг витягнути свою дружину Ніведіту. Інші чотири людини загинули. Їх тіла знайшли пізніше і направили на розтин.
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Подробиці події з’ясовуються. Поліція веде розслідування.
До речі, у Кривому Розі школяр загинув, намагаючись зробити селфі над затопленим гранітно-рудним кар’єром.
Джерело: Times of India
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