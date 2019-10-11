Співробітники Нацполіції у Дніпропетровській та Одеській областях затримали підозрюваних у вербуванні осіб у трудове рабство.

Правоохоронці Дніпропетровської і Одеської областей розкрили схему злочинного угруповання, яке вербувало осіб у ​​трудове рабство.

За підозрою у скоєнні злочину затримали 42-річного чоловіка і 41-річну жінку, які шукали людей для експлуатації у Дніпропетровській області.

– Також вони стежили за утриманням завербованих осіб і контролювали їх роботу. Наразі поліція завершує документування злочинної діяльності інших членів групи, – повідомляє Нацполіція.

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У рабство зловмисники вербували людей, які перебували в тяжкому матеріальному становищі. Їм обіцяли високі зарплати і хороші умови, але змушували тяжко працювати по 12-13 годин на день.

За найменші помилки їх били або позбавляли їжі, а жили “працівники” на території колишньої жіночої колонії-поселення в бараках, які цілодобово охороняли.







Поліцейські розкрили вербування людей у трудове рабство / 2 фотографии

Злочинному угрупованню вдалося завербувати близько 30 осіб для трудового рабства.

В діях затриманих вбачаються ознаки кримінального злочину за ч. 2 ст.149 КК України. Їм загрожує 5-12 років позбавлення волі.

До слова, у Запорізькій області директор одного з інтернатів продавав неповнолітніх в рабство.