У Запорізькій області затримано директора одного з інтернатів, який продавав неповнолітніх підопічних у трудове рабство.

Директора одного з інтернатів Приазовського району (Запорізька область) затримали за торгівлю неповнолітніми.

За інформацією поліції, чоловік здавав за гроші підопічних в якості робочої сили стороннім людям, які залучали дітей до виконання важких будівельних і господарських робіт.

Директора інтернату затримано після одержання суми в розмірі 1 тис. грн за передання сторонній особі чотирьох хлопчиків віком до 14 років на будівництво в приватне домоволодіння в селищі Приазовського району.

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В інтернаті проводяться слідчі дії. Вирішується питання про затримання керівника.

У спецоперації із затримання підозрюваного взяли участь співробітники управління по боротьбі з торгівлею людьми, спецназ КОРД і прокуратура.







У Запорізькій області директор інтернату продавав дітей у трудове рабство / 2 фотографии

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