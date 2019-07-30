30 липня Всесвітній день протидії торгівлі людьми, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році.

За даними Глобальної доповіді ООН щодо торгівлі людьми, з 21 млн людей, які є жертвами торгівлі людьми, частка жінок і дітей складає 71%.

Факти людської жорстокості

У червні 2019 у Львівському міжнародному аеропорту поліцейські затримали 38-річну жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство у Чеську Республіку.

Затримали жінку в аеропорту під час отримання нею $2,7 тис. за продаж дитини.

Затримана раніше неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків, вчинення насильства в сім’ї та заняття проституцією.











Трудове рабство, порнографія та насильство: як торгують українцями / 3 фотографии

Днем раніше у Хмельницькому співробітники СБУ викрили місцеву мешканку, яка планувала продати свою неповнолітню доньку.

– Оперативники отримали інформацію, що місцева жителька підшуковує покупця для власної 15-річної доньки для її подальшої сексуальної експлуатації. Свою дитину зловмисниця оцінила в 40 тис. грн, – розповіли у прес-службі СБУ.

Як не стати рабом за кордоном

Перед виїздом слід детально дізнатися про фірму, яка обіцяє працевлаштування. Перевірте наявність ліцензії на сайті Мінсоцполітики. Знайдіть людей, які скористалися їх послугами, та поцікавтеся про їх досвід та враження від роботи за кордоном.

Необхідно звернути увагу на так звані хитрі фірми. Вони беруть гроші начебто за працевлаштування за кордоном, але в договорі прописують надання інформаційних послуг.

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Тобто вони вас просто проінформували, що є, наприклад, якесь підприємство в Норвегії, яке набирає людей на роботу. Але це просто консультація, ніхто не обіцяє вас працевлаштувати на тому підприємстві. А інформацію, за яку людина нерідко віддає значні суми, можна було отримати самому, витративши трохи часу на перегляд пропозицій в Інтернеті.

Тому звертайте увагу: ліцензія фірми повинна бути видана саме на працевлаштування. Ну і, звичайно, повинна насторожувати обіцяна висока зарплатня. Якщо обіцяють велику суму навіть за некваліфіковану роботу (наприклад – кур’єром) – це на 100% обман.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області росіянин продавав людей на підприємства для важкої праці під прикриттям реабілітаційних центрів.

За матеріалами: ГУ НП в Україні.