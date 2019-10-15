У Японії продовжують рятувати людей після потужного тайфуну, що пронісся у 36 префектурах країни.

Рятувальники в Японії продовжують пошук людей, які вижили після потужного тайфуну, що вбив близько 70 осіб і викликав масові руйнування.

Прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе заявив, що не планує сповільнювати рятувальні операції, в яких беруть участь близько 110 тис. поліцейських, пожежників і військових.

– Нині у постраждалих районах рятувальні роботи і пошуки зниклих безвісти тривають цілодобово, – сказав Абе у парламенті.

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Влада Японії повідомила, що стихійне лихо зачепило 36 з 47 префектур країни, було врятовано більше 3 тис. осіб.

Як повідомлялося, тайфун Хагібіс, який вирує у Японії, став найпотужнішим у країні за останні 60 років.

Джерело: France24