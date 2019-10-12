Японію накрив потужний тайфун Хагібіс. Через негоду загинуло двоє людей, ще 70 постраждали.

В Японії розбушувався тайфун Хагібіс, який вже охрестили найпотужнішим за останні 60 років.

Через стихію загинуло двоє людей, ще 70 постраждали. Багато районів країни затоплені та позбавлені електрики.

Тайфун Хагібіс рухається зі швидкістю 25 км/год. Пориви вітру в його центральній частині сягають швидкості 65 м/с.

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Авіарейси та потяги в цих районах були скасовані, магазини і заводи – закриті.

Крім того, тайфун рухається в бік центральної частини Японії.

Влада країни оголосила максимальний – п’ятий – рівень загрози та закликали людей до якнайшвидшої евакуації.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе віддав розпорядження профільним міністерствам і відомствам зробити все необхідне для захисту людських життів.

Раніше Факти ICTV писали, що у вересні в Японії на Токіо та сусідню префектуру Тіба обрушився потужний тайфун Факсай – без світла лишилися близько 830 тис. будинків.

Источник: Kyodo News