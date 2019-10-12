PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вперше за 60 років: Японію накрив потужний тайфун Хагібіс

Японію накрив потужний тайфун Хагібіс. Через негоду загинуло двоє людей, ще 70 постраждали.

Вперше за 60 років: Японію накрив потужний тайфун Хагібіс

В Японії розбушувався тайфун Хагібіс, який вже охрестили найпотужнішим за останні 60 років.

Через стихію загинуло двоє людей, ще 70 постраждали. Багато районів країни затоплені та позбавлені електрики.

Тайфун Хагібіс рухається зі швидкістю 25 км/год. Пориви вітру в його центральній частині сягають швидкості 65 м/с.

Читайте: Тайфун у Китаї забрав життя більше 40 людей

Авіарейси та потяги в цих районах були скасовані, магазини і заводи – закриті.

Крім того, тайфун рухається в бік центральної частини Японії.

Влада країни оголосила максимальний – п’ятий – рівень загрози та закликали людей до якнайшвидшої евакуації.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе віддав розпорядження профільним міністерствам і відомствам зробити все необхідне для захисту людських життів.

Раніше Факти ICTV писали, що у вересні в Японії на Токіо та сусідню префектуру Тіба обрушився потужний тайфун Факсай – без світла лишилися близько 830 тис. будинків.

ИсточникKyodo News

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Польща негода
Вітер перекинув причіп вантажівки з людьми: потужна буря в Польщі
Безпілотний автобус
В Японії почали тестувати автобус без водія
Японія хоче злити радіоактивну воду Фукусіми у Тихий океан
Японія хоче злити радіоактивну воду Фукусіми у Тихий океан
Пожежі, тайфуни та урагани: у світі лютує стихія
Пожежі, тайфуни та урагани: у світі лютує стихія
Ураган
Тайфун у Японії знеструмив майже 900 тис. будинків
Аварія поїзда в Японії: щонайменше 30 постраждалих
Аварія поїзда в Японії: щонайменше 30 постраждалих
Дональд Трамп
Ураган Доріан може стати найпотужнішим в історії – Трамп
Ураган
Ураган Доріан наблизився до Багам і посилився до найвищої категорії
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка