У Харкові вчора невідомі під час руху обстріляли трамвай, пошкодивши вікна та двері транспортного засобу.

У Харкові невідомі під час руху обстріляли трамвай, через що були пошкоджені вікна та двері громадського транспорту.

Повідомлення про напад надійшло до поліції 14 жовтня о 19.35.

Очевидці розповіли, що зловмисники відкрили вогонь зі сторони дамби. Після декількох пострілів невідомі втекли.

На той момент в транспортному засобі знаходилося від 30 до 40 пасажирів. У результаті події постраждалих осіб немає.

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Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбусу, внаслідок чого постраждали двоє людей.