У Біляївці Одеської області двоє підлітків заради розваги забили до смерті 56-річного чоловіка.
Тіло місцевого безхатченка з розбитою головою знайшли у сквері біля насосної станції в Біляївці. Причина смерті – перелом черепа.
Завдяки записам з камер відеоспостереження та допитам можливих свідків поліція за день встановила особи причетних до жорстоко вбивства.
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Це двоє 12-річних хлопців з неблагополучних родин, які, гуляючи ввечері на вулиці, вирішили “пожартувати” над безхатченком, що рився у сміттєвому баку.
Підлітки переслідували чоловіка, закидаючи камінням та палками, а коли той впав закривавлений, пішли геть.
Під час обшуку вдома у них знайшли одяг з плямами, схожими на кров.
Сім’ї обох підлітків перебувають на обліку у соцслужбах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Проте підозрювані не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тому вирішується питання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.
Нещодавно у США чоловік залізною трубою забив до смерті чотирьох безпритульних.