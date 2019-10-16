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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою двоє підлітків забили до смерті безхатченка

У Біляївці Одеської області двоє підлітків заради розваги забили до смерті 56-річного чоловіка.

Поліція

Тіло місцевого безхатченка з розбитою головою знайшли у сквері біля насосної станції в Біляївці. Причина смерті – перелом черепа.

Завдяки записам з камер відеоспостереження та допитам можливих свідків поліція за день встановила особи причетних до жорстоко вбивства.

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Це двоє 12-річних хлопців з неблагополучних родин, які, гуляючи ввечері на вулиці, вирішили “пожартувати” над безхатченком, що рився у сміттєвому баку.

Підлітки переслідували чоловіка, закидаючи камінням та палками, а коли той впав закривавлений, пішли геть.

Під час обшуку вдома у них знайшли одяг з плямами, схожими на кров.

Сім’ї обох підлітків перебувають на обліку у соцслужбах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Проте підозрювані не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тому вирішується питання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Нещодавно у США чоловік залізною трубою забив до смерті чотирьох безпритульних.

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