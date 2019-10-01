У Києві через ревнощі коханців жінки сталося криваве вбивство.

У Києві Ірина у власній квартирі знайшла бездиханне тіло знайомого, з яким ще ввечері все було гаразд. Вбивство сталося через ревнощі залицяльників жінки.

Кілька знайомих навідували жінку дуже частенько, серед них і вбитий Олександр.

– Вона його п’яного то впускала, то не впускала. Вони на рівні пили. І часто через балкон. Там балкон весь побитий, там вход вільний – заходь і виходь, – каже сусідка Тетяна, яка бачила, як чоловіки до жінки ходять через балкон.

Саме цим імпровізованим входом – через балкон – і скористалися у темряві двоє незнайомців. До квартири вони пробралися у пошуках Олександра.

– Один із цих двох, який незаконно потрапив у приміщення, почав наносити тілесні ушкодження. Впродовж півгодини, 30-40 хвилин, він постійно бив потерпілого руками, ногами та іншими предметами, – каже речник поліції Київщини Микола Жукович.

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Після такого жорстокого побиття нещасний загинув, а безжальний убивця разом із товаришем зникли.

– Приспущені трохи штанішки, видно було живіт його і вверх піднята була кофтина. Дуже сильно було збите лице, дуже. Там прямо кров ішла із рота, і так сильно. Видно, давали і по зубам, там страшне, синяки такі сині під очима, страшно дивиться було, – розповідає Світлана, яка бачила вбитого чоловіка.

Знайшли 31-річного вбивцю всього за кілька годин. Чоловік далеко тікати не став і облаштував схованку у закинутій будівлі серед бетонних плит. Та коли до нього завітали правоохоронці – без опору дозволив закувати себе в кайдани.

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