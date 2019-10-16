PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У киянина вилучили 7 млн фальшивих гривень

У 22-річного киянина, підозрюваного у валютному шахрайстві, вилучили близько 7 млн фальшивих гривень та устаткування для їх виготовлення.

У киянина вилучили 7 млн фальшивих гривень

Столична прокуратура оголосила підозру киянину, який вчинив замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом.

Чоловік розмістив на одному з сайтів оголошення про купівлю іноземної валюти, на яке відреагував потерпілий.

Під час обміну той продемонстрував наявність $15 тис., проте, коли шахрай передав йому гривні, чоловік помітив, що купюри фальшиві.

Обмін не відбувся, афериста затримали.

Читайте: Як крадії потрапляють в наші будинки і де зберігати гроші, щоб їх не знайшли

У квартирі підозрюваного вилучили близько 7 млн фальшивих грошей та устаткування для їх виготовлення.

Зловмиснику повідомлено підозру за ч.3 ст.15 (Замах на злочин) та ч.3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Поліція встановлює особи можливих учасників злочину та аналогічні епізоди в інших районах столиці.

Раніше ми розповідали, як відрізнити фальшиві гроші та не втрати власні кошти.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховний суд скасував у Києві заборону на продаж алкоголю вночі
Верховний суд скасував у Києві заборону на продаж алкоголю вночі
Коли відкриють Шулявський міст у Києві
Коли відкриють Шулявський міст у Києві
Столичні патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою
Столичні патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою
Шулявський міст
Проспект Перемоги перекриють через Шулявський міст – коли і як об’їхати (КАРТА)
До роботи за 2-3 години! Через ремонти доріг Київ потерпає від заторів
До роботи за 2-3 години! Через ремонти доріг Київ потерпає від заторів
Вибори мера Києва відбудуться ближче до весни 2020 – Ткаченко
Вибори мера Києва відбудуться ближче до весни 2020 – Ткаченко
куда пойти в киеве на выходных
Куди піти в Києві на вихідних – афіша
У Києві через оновлення перекрили вулицю Круглоуніверситетську
У Києві через оновлення перекрили вулицю Круглоуніверситетську
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка