У 22-річного киянина, підозрюваного у валютному шахрайстві, вилучили близько 7 млн фальшивих гривень та устаткування для їх виготовлення.

Столична прокуратура оголосила підозру киянину, який вчинив замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом.

Чоловік розмістив на одному з сайтів оголошення про купівлю іноземної валюти, на яке відреагував потерпілий.

Під час обміну той продемонстрував наявність $15 тис., проте, коли шахрай передав йому гривні, чоловік помітив, що купюри фальшиві.

Обмін не відбувся, афериста затримали.

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У квартирі підозрюваного вилучили близько 7 млн фальшивих грошей та устаткування для їх виготовлення.

Зловмиснику повідомлено підозру за ч.3 ст.15 (Замах на злочин) та ч.3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Поліція встановлює особи можливих учасників злочину та аналогічні епізоди в інших районах столиці.

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