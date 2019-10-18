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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині затримали браконьєрів з уловом крабів на 91 млн грн

На території Національного природного парку затримано браконьєрів з уловом червонокнижних крабів на 91 млн грн.

краб

Поліція затримала браконьєрів з уловом крабів з Червоної книги на 91 млн грн. Зловмисники займалися незаконною діяльністю на території Національного природного парку Джарилгацький.

– Поліцейські помітили моторний човен, на борту якого знаходилися 4 людини. Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни за допомогою заборонених знарядь виловили 1 603 екземпляр червонокнижних крабів, – йдеться в повідомленні.

Крабів випустили назад в море.

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За даними поліції, було попереджено нанесення шкоди природному середовищу на суму майже 90 млн грн.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття водним добувним промислом) Кримінального кодексу.

Правопорушникам може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років.

На Херсонщині затримали браконьєрів з уловом крабів на 91 млн грн / 3 фотографии

Нагадаємо, в серпні в Черкаській області рибінспектори спільно з водної поліцією затримали браконьєрів, які мучили сомів електрострумом.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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