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Факти / Відео / Україна / Суспільство

На Черкащині браконьєри мордували сомів електрострумом

Рибінспектори спільно з водною поліцією накрили ділків, у яких вилучили 20 замордованих електрострумом сомів, загальною вагою 120 кілограмів, два запали до гранати, три електродетонатори та 200 грамів тротилу.

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Під час рейду біля села Лозівок помітили човен, за яким спливала риба, а чоловік підключав проводи до плавзасобу, інший човен плив позаду і збирав вбиту електрострумом здобич.

Все спіймане чоловік вивантажив на Єгерській базі, де в цей час відпочивали сім’ї з дітьми. Цього правопорушника затримали, в нього знайшли посвідчення єгеря. Ним займається поліція в межах кримінального провадження.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, де можна із комфортом порибалити у Києві та околицях, заплативши за це гроші.

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