PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві викрили приватну клініку, що торгувала людськими органами

Поліцейські прийшли з обшуками в приватну медичну клініку в Києві, яка торгувала людськими органами на чорному ринку.

У Києві викрили приватну клініку, що торгувала людськими органами

Співробітники поліції провели обшуки в приватній клініці Медичний центр Інститут сімейної медицини плюс по вулиці Курнатовського, 20, яка, згідно з отриманих оперативних даних, торгувала людськими органами.

Під час обшуку були знайдені ємності з рідким азотом з написами нирки і серце.

Читайте: Трудове рабство, порнографія та насильство: як торгують українцями

Попередньо встановлено, що на продаж йшли органи викрадених людей.

В приміщенні клініки знаходився великий сейф, який не вдалося розкрити навіть гідравлічними ножицями. У ньому, ймовірно, знаходилися документи і гроші.

Власник клініки звинуватив поліцію в самоуправстві і заявив, що слідчі дії завадили післяопераційному відновленню іноземки, яка нещодавно була прооперована в клініці.

У Києві викрили приватну клініку, що торгувала людськими органами / 5 фотографий

Раніше управління ООН з наркотиків з’ясувало, що незаконний обіг людських органів у світі оцінюється в $600 млн на рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка