Внаслідок ДТП у Хмельницькому загинула 11-річна дівчинка-пішохід та травмовано 37-річного мотоцикліста.

У Хмельницькому на перехресті Старокостянтинівського шосе та вулиці Водопровідної 69-річний громадянин Туреччини за кермом Mercedes E 220 спровокував смертельну ДТП.

Повертаючи на перехресті, він не надав перевагу в русі мотоциклу БМВ, що рухався в зустрічному напрямку. Сталося зіткнення транспортних засобів.

Від удару мотоцикл відкинуло на дівчинку-пішохода, яка стояла на тротуарі неподалік.

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Мотоцикліст отримав численні переломи та був госпіталізований, а дитину у тяжкому стані доправили до реанімації Хмельницької обласної лікарні, де 19 жовтня близько 20.00 вона померла.

Відкрито провадження за ч. 2 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нещодавно у Харкові 73-річний водій Volkswagen Passat збив жінку з двома дітьми на пішохідному переході.