У Вінницькій області поліцейський, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, став винуватцем ДТП. Внаслідок аварії загинула людина.

У Вінницькій області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння, за кермом автомобіля марки Skoda виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Audi 80.

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Внаслідок аварії троє постраждалих отримали численні травми та були госпіталізовані. Один з них помер у лікарні.

– Винуватцем аварії виявився співробітник поліції – водій сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції в Києві, – повідомили у прес-службі ДБР.

Йому повідомили про підозру у ч. ст 2. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України.







На Вінниччині п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали три людини.

Фото: ДБР