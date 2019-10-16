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Факти / Надзвичайні події

У Харкові авто збило жінку з двома дітьми на пішохідному переході

У Харкові 73-річний водій на Volkswagen Passat збив жінку з двома дітьми на пішохідному переході.

харьков

О 12.40 по вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові автомобіль Volkswagen Passat збив жінку з двома дітьми на пішохідному переході.

73-річний водій на легковику збив жінку та її двох доньок 3 та 5 років, коли вони переходили через нерегульований пішохідний перехід.

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Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції.

Обставини події встановлюються.

До речі, 4 жовтня ввечері під час патрулювання на 77 км автодороги Київ-Харків-Довжанський патрульні зупинили водія, у якого у крові було 5,0 проміле алкоголю.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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