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Факти / Надзвичайні події

Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом

На Гостомельському шосе під Києвом внаслідок ДТП загинула жінка-водій мотоцикла. ЗМІ пишуть, що це відома мотоблогер Олена з ніком @kuzavini.

Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом

Смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen та мотоциклу BMW сталася на Гостомельському шосе.

Попередньо – коли машина рушила з узбіччя на проїжджу частину, у задню ліву частину авто в’їхав мотоцикл.

Обох водіїв транспортних засобів доставили до медзакладу.

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У водія іномарки лікарі діагностували струс головного мозку, а 41-річна водій мотоциклу від отриманих травм померла.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

Портал dtp.kiev.ua повідомляє, що загибла – відома Instagram-модель, яка захоплювалася їздою на мотоциклі. На сторінку мотоблогера під ніком @kuzavini підписані 75 тис. осіб.

  • Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом
  • Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом
  • Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом
  • Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом
Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом / 2 фотографии

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Хмельницькому загинула 11-річна дівчинка-пішохід та травмовано 37-річного мотоцикліста.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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