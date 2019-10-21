У Полтавській області зафіксовано падіння літального апарату, загинув екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий.

21 жовтня близько 16.00 до ДСНС надійшло повідомлення про падіння літального апарату (попередньо саморобний) поблизу села Тарасенкове Оржицького району на Полтавщині.

Працівники ДСНС встановили, що сталося падіння вертольоту Робінсон – 44 , внаслідок чого загинула одна особа.

– Особу загиблого встановлено. Це колишній міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий, – сказав речник МВС Артем Шевченко.

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Вертоліт прямував з Києва до Полтавської області.

Інформацію також підтвердив колишній віцепремʼєр-міністр Павло Розенко.

На місці працювали четверо рятувальників та одна одиниця техніки.

В авіакатастрофі під Полтавою загинув колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий

Нагадаємо, 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. Загинуло п’ятеро осіб.