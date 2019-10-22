PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вибух у центрі Києва: загинули двоє людей

Внаслідок вибуху гранати у центрі Києва загинули двоє людей.

Вибух у центрі Києва

Попередньо, ввечері на вулиці Пушкінський, 34 у Києві вибухнула граната.

Одна людина загинула місці, інша – у швидкій.

Свідки кажуть, що двоє хлопців сиділи на сходинках та гралися гранатою, яка згодом вибухнула.

Читайте: Через вибух у Тернополі ректору відірвало руку

Також осколкові поранення отримала дівчина, яка проходила повз. Її госпіталізували.

Інші подробиці поки невідомі.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок вибуху гранати в Івано-Франківської області загинули двоє людей – чоловік і жінка.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Конор МакГрегор
Конор МакГрегор прилетів в Україну
Як забруднення повітря впливає на організм і що з цим робити
Як забруднення повітря впливає на організм і що з цим робити
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кг золота
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кг золота
РЛС Збруч
У Києві представили цифрову станцію для моніторингу загроз з космосу
Електронний квиток
Е-квиток у Києві: повного переходу 1 листопада не буде
Били лопатою і битою: у Києві чоловік з другом жорстоко вбив екс-дружину
Били лопатою і битою: у Києві чоловік з другом жорстоко вбив екс-дружину
Як у Китаї. Реакція соцмереж на смог у Києві
Як у Китаї. Реакція соцмереж на смог у Києві
У туалеті київської школи 28-річний педофіл розбещував дітей
У туалеті київської школи 28-річний педофіл розбещував дітей
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка