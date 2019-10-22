Внаслідок вибуху гранати у центрі Києва загинули двоє людей.
Попередньо, ввечері на вулиці Пушкінський, 34 у Києві вибухнула граната.
Одна людина загинула місці, інша – у швидкій.
Свідки кажуть, що двоє хлопців сиділи на сходинках та гралися гранатою, яка згодом вибухнула.
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Також осколкові поранення отримала дівчина, яка проходила повз. Її госпіталізували.
Інші подробиці поки невідомі.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок вибуху гранати в Івано-Франківської області загинули двоє людей – чоловік і жінка.
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