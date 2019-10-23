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Факти / Надзвичайні події

Вибух гранати у Києві: поліція розслідує умисне вбивство

Загибель двох людей унаслідок вибуху гранати в центрі Києва поліція розслідуватиме як умисне вбивство.

Вибух гранати у Києві: поліція розслідує умисне вбивство

Заступник начальника ГУМВС міста Києва Герман Приступа повідомляє, що деталі інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Приступа підтвердив, що один із загиблих, 53-річний колишній морський піхотинець, який служив в АТО.

Другий загиблий — 42-річний охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух.

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Представник поліції Києва також уточнив, що постраждала жінка, яка перебувала за 30 метрів від місця вибуху і отримала легкі тілесні ушкодження, її життю нічого не загрожує.

В даний час поліція опитує свідків і вивчає відео з камер зовнішнього спостереження.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській,34 стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.

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