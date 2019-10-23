Загибель двох людей унаслідок вибуху гранати в центрі Києва поліція розслідуватиме як умисне вбивство.

Заступник начальника ГУМВС міста Києва Герман Приступа повідомляє, що деталі інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Приступа підтвердив, що один із загиблих, 53-річний колишній морський піхотинець, який служив в АТО.

Другий загиблий — 42-річний охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух.

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Представник поліції Києва також уточнив, що постраждала жінка, яка перебувала за 30 метрів від місця вибуху і отримала легкі тілесні ушкодження, її життю нічого не загрожує.

В даний час поліція опитує свідків і вивчає відео з камер зовнішнього спостереження.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській,34 стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.