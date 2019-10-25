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Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині чоловік застрелив тещу, тестя і поранив доньку

У селі Хмельницької області чоловік застрелив тещу, тестя і поранив доньку.

оружие

В одному з сіл Кам’янець-Подільського району Хмельницької області чоловік з мисливської рушниці застрелив тещу і тестя.

Також він поранив 18-річну дочку, а після спробував застрелитися у дворі будинку.

Від отриманих травм теща і тесть померли на місці, а стрілок і його дочка були госпіталізовані.

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Під час трагедії чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Всі обставини і причини злочину з’ясовуються.

За фактом відкрито провадження за ст 115 КК України (умисне вбивство).

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік зі спільником забили до смерті успішну екс-дружину заради грошей.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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