У Києві чоловік зі спільником забили до смерті успішну екс-дружину заради грошей.

44-річна дизайнер Олена пропала у Києві. Жінка завезла молодшого сина в дитячий сад і повинна була їхати на роботу. В офісі вона не з’явилася, а її найкращій подрузі почали приходити СМС з проханням про допомогу.

Жінка написала, що знаходиться в лісі в кайданках і повідомила, що її викрав колишній чоловік Олег.

Наталя заявила в поліцію, але копи добу не могли знайти підозрюваного. Пізніше він сам вийшов на зв’язок і подзвонив спільному з Оленою синові і сказав, що ні в чому не винен.

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У лісі було знайдено понівечене тіло Олени. Колишнього чоловіка та його спільника затримали.

З’ясувалося, що Олена не спілкувалася з Олегом, тому їй подзвонив друг сім’ї і запропонував зустрітися на околиці міста. Коли жінка приїхала, двоє чоловіків насильно посадили Олену в її позашляховик і вивезли в ліс. Там вони жорстоко побили жінку руками і ногами, а пізніше битою і лопатою. Після вбивства вони забрали прикраси і мобільний, а труп кинули в кущах.

За словами екс-чоловіка Олени, все придумав друг, тому що йому були потрібні гроші, а Олег був йому винен. Чоловік звинувачення заперечує і каже, що вбити колишню дружину вирішив Олег, бо жінка була винна йому гроші за квартиру, дачу і машину.

Старший син Микита впевнений, що батько винен у вбивстві, тому що він завжди звинувачував його матір у своїх проблемах.

Обом чоловікам загрожує пожиттєве ув’язнення.

Нагадаємо, 6 жовтня в Австрії чоловік вбив колишню дівчину, всю її сім’ю і нового хлопця.