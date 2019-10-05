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Факти / Надзвичайні події

Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру

На Буковині на подвір’ї у криниці знайшли два тіла з численними ножовими пораненнями: матері та доньки.

Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру

На околиці міста Кіцмані Чернівецької області у криниці знайшли два понівечених тіла – 40-річної жінки та її 8-річної доньки. Обидва з численними ножовими пораненнями.

Підозра одразу впала на старшого сина жінки. Через соціальні виплати хлопець постійно сварився з матір’ю. Він не хотів віддавати їй гроші, які отримував через інвалідність. За словами сусідів, мати часто ображала 20-тирічного Сергія.

– Матір неодноразово йому дорікала його неповноцінністю, тобто через розумову відсталість. Деколи звучали і образи в його сторону. І на скільки ми розуміємо і як встановило слідство в ході розслідування, що все ж таки основним мотивом перейти жити до дідуся якраз і була саме ця ситуація, – каже заступник керівника слідчого управління поліції Чернівецької області Дем’ян Голянський.

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Відомо, що вже після вбивства матері та рідної сестри Сергія Гушулатого бачили в місті Кіцмані, де й жила його родина. Нині ж місце його перебування невідоме. Правоохоронці відкрили провадження за навмисне вбивство, за яке хлопцеві загрожує довічне позбавлення волі.

До речі, стали відомі подробиці вбивства новонародженої дитини двома жінками у Львівській області.

Джерело: Надзвичайні новини

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