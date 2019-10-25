Внаслідок вибуху невідомого боєприпасу на території навчального центру Одеської військової академії отримали поранення троє курсантів.

Начальник Одеської військової академії, генерал-майор Олег Гуляк розповів, що інцидент стався під час польового виходу на території навчального центру в селищі Чорноморське.

За його словами, курсанти виявили боєприпас, що не розірвався, й віднесли його на в безпечне місце для утилізації.

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– Щойно почали відходити – предмет вибухнув, – додав Гуляк.

Курсанти академії отримали легкі осколкові поранення і вже у понеділок повернуться до навчання.

ДБР та військова прокуратура проводять перевірку.

Нагадаємо, навесні стався вибух невідомого предмету на військовому полігоні Чернігівської області, постраждав один військовий.

Фото: Vaodesa.mil.gov.ua