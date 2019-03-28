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Факти / Надзвичайні події

Вибух на полігоні у Чернігівській області – постраждав військовий

На військовому полігоні Чернігівської області стався вибух невідомого предмету.

ЗСУ

У смт Гончарівське (Чернігівська область) військові знайшли невідому вибухівку. Вони порушили правила безпеки і поводження з вибуховими предметами, внаслідок чого стався вибух, повідомляє оперативне командування Північ у Facebook.

Один з військових взяв вибухівку до рук і жбурнув її, після чого й стався вибух. У результаті події одна людина отримала поранення середньої тяжкості, її госпіталізували.

Наразі життю військовослужбовця нічого не загрожує.

За фактом необережного поводження з вибуховим предметом призначили службове розслідування.

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До слова, внаслідок вибуху на автостоянці у Кропивницькому постраждали четверо людей.

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