Поліція затримала чоловіка, який 24 жовтня напав з ножем на керівника громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліку Бєлову.

Підозрюваному у нападі на активістку Анжеліку Бєлову у Запоріжжі загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Оперативники затримали раніше судимого зловмисника 1979 року народження близько 22.30.

Вдома у чоловіка провели обшук та вилучили речові докази. Мотиви нападу поки невідомі.

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Відкрито провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Саму потерпілу прооперували, наразі вона перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 24 жовтня у під’їзді будинку в Запоріжжя зловмисник наніс ножове поранення 24-річні активістці Анжеліці Бєловій та втік.

Фото: Анжеліка Бєлова