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Факти / Надзвичайні події

Бив ножем в серце: у Запоріжжі напали на активістку Анжеліку Бєлову

У Запоріжжі зловмисник напав на керівника громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліку Бєлову.

Анжеліка Бєлова

Правоохоронці Запоріжжя розшукують зловмисника який напав з ножем на місцеву активістку і втік з місця події.

Президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані повідомив, що у результаті нападу постраждала керівник громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліка Бєлова.

Він додав, що удар ножем було завдано в область серця. Наразі Бєлова знаходиться у реанімації.

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Поліцейські встановили, що напад було скоєно в під’їзді будинку на вулиці Європейській.

Встановлюються особа і місцезнаходження підозрюваного, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Факти ICTV також писали про те, що у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку, оскільки приревнував її до свого гостя.

Джерело: Науфаль Хамдані

Фото: Анжеліка Бєлова

Джерело: Нацполіція

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