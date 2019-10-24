У Запоріжжі зловмисник напав на керівника громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліку Бєлову.
Правоохоронці Запоріжжя розшукують зловмисника який напав з ножем на місцеву активістку і втік з місця події.
Президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані повідомив, що у результаті нападу постраждала керівник громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліка Бєлова.
Він додав, що удар ножем було завдано в область серця. Наразі Бєлова знаходиться у реанімації.
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Поліцейські встановили, що напад було скоєно в під’їзді будинку на вулиці Європейській.
Встановлюються особа і місцезнаходження підозрюваного, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Факти ICTV також писали про те, що у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку, оскільки приревнував її до свого гостя.
Джерело: Науфаль Хамдані
Фото: Анжеліка Бєлова