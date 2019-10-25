У Харкові біля супермаркету сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.

Стрілянина сталася на вулиці Клочковській. Двоє зловмисників стріляли у двох чоловіків.

Один з них помер дорогою в лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих наразі встановлюються.

Одним із постраждалих може бути Георгій Ісаков – колишній оплотовець. Про це повідомляють у соціальних мережах.

Операцію Сирена у місті скасували, оскільки чоловік, який відкрив стрілянину, підірвав себе гранатою.



















Стрілянина в Харкові: загинув чоловік / 5 фотографий

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Автомобіль, на якому втекли зловмисники, знайдений неподалік від місця скоєння злочину. Його спалили.

Момент перестрілки потрапив на відео. Обережно, містить ненормативну лексику!

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Харкові під час руху обстріляли трамвай.