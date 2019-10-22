У Княжичах на Київщині невідомі стріляли після ДТП, пораненого госпіталізовано.

На Київщині оголошено план Перехоплення для затримання групи невідомих, які здійснили постріли у водія автомобіля після ДТП.

Як повідомляє поліція, стрілянина сталася у селі Княжичі Броварського району.

– Автомобіль, що рухався назустріч, зіткнувся з автомобілем потерпілого, і невідомі відкрили вогонь, – пояснюють правоохоронці.

Поранений водій знаходиться у лікарні.

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На місце приїхали керівництво Головного управління поліції області, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції та криміналістична лабораторія.

Нагадаємо, у Миколаєві застрелили трьох працівників автозаправної станції.