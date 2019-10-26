У Броварах Київської області під час конфлікту сталася стрілянина, у результаті якої чоловік отримав поранення у руку.

У Броварах Київської області між двома чоловіками, які були напідпитку, відбулася словесна перепалка, яка переросла у стрілянину. Один з них вистрілив у свого співрозмовника і поранив його у руку.

Інцидент стався на вулиці Грушевського близько 3.30 години ночі.

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Поліцейські затримали правопорушника та вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями і патрони.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296) Кримінального кодексу України.







Під Києвом словесна перепалка переросла у стрілянину / 2 фотографии

До речі, у Харкові біля супермаркету сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.