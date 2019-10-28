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Факти / Надзвичайні події

У Колумбії розбився військовий вертоліт – загинули шестеро людей

У колумбійському муніципалітеті Альбан розбився вертоліт ВПС країни, загинули шестеро людей.

У Колумбії розбився військовий вертоліт – загинули шестеро людей

У Колумбії розбився вертоліт ВПС країни. Внаслідок авіакатастрофи загинули шість членів екіпажу: два офіцера та чотири унтер-офіцера.

Читайте: У США біля аеропорту розбився літак – є жертви

У військовому відомстві розповіли, що вертоліт був в оптимальному стані. Борт кілька разів використовувався для перевезення глави держави, а у 2017 році його використовував папа Римський Франциск під час свого візиту в Колумбію.

Причини аварії поки невідомі, розпочато розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що літак часів Другої світової війни розбився в аеропорту Бредлі у США.

Фото: Dreamstime

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