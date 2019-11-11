Хто і за що так жорстоко побив ветерана АТО Ігоря Панова на прізвисько Хан і його дружину Оксану – далі у матеріалі.

З’явилися подробиці жорстокого побиття ветерана АТО Ігоря Хана Панова і його дружини Оксани. Зараз подружжя знаходиться у лікарні.

Тим часом поліція кидає всі сили на пошуки нападника. І вже за кілька годин знаходить.

– До вказаної події причетні двоє чоловіків 29-ти та 30-ти років. Та під час затримання були знайдені речі, за допомогою яких вони скоїли ці правопорушення. Було встановлено, що один із молодиків є сином потерпілої, – розповідає в.о. керівника поліції Києва Віктор Нечитайло.

Чому ж нелюд підняв руку на рідну матір? У поліції ще не можуть зрозуміти. Нібито все почалося з телефонної розмови. Рідні страшенно сварилися. Що розлютило хлопця – невідомо, але до матері він прийшов рішучий і сповнений жаги помсти. Доєднатися до мордування неньки покликав свого друга. А коли за дружину заступився чоловік – дісталося і йому.

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Сусіди не здивовані. Стосунки з дорослим сином в Оксани були відверто погані. Він ніде не працював і лише лякав всіх довкола своєю неадекватною поведінкою.

Мати покидька вже дає свідчення поліції, жінка прийшла до тями. А от у Ігоря Панова справи набагато гірші, він і досі в реанімації. Поки у поліції відкрили провадження за замах на вбивство. За звірячий напад злочинцям світить 15 років тюрми.

Нагадаємо, що ветеран війни і його дружина зазнали тілесних ушкоджень і впали у кому – лікарі діагностували у них важкі черепно-мозкові травми. Чоловікові знадобилося 16 переливань крові.