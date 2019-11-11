У Києві син із другом по-звірячому побили свою матір і вітчима, який воював на Донбасі. Зловмисників затримали.

У Києві двоє молодих людей побили ветерана війни на Донбасі та його дружину. За інформацією волонтера Тетяни Грубенюк, жертвами виявилися Ігор Хан Панов і його дружина Оксана.

Правоохоронці вважають, що напад скоїв син постраждалої у результаті конфлікту, який почався між людьми у телефонній розмові.

Повідомляється, що свого друга зловмисник покликав “на допомогу” після того, як захистити жінку від побиття намагався вітчим.

Ветеран війни і його дружина зазнали тілесних ушкоджень і впали у кому – лікарі діагностували у них важкі черепно-мозкові травми. Чоловікові знадобилося 16 переливань крові.

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Нападники втекли з місця злочину, але згодом були затримані. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали зловмисника, який побив на камеру ветерана АТО.