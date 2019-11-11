У Харківській області викрили схему нарахування незаконних соціальних виплат мешканцям тимчасово окупованих районів Донбасу, серед яких і бойовики “ЛДНР”.

Організував схему переселенець з Луганщини, який живе у Харкові.

Він пропонував мешканцям ОРДЛО за винагороду сприяння у незаконному нарахуванні пенсій та інших соцвиплат.

Допомагали йому у цьому співробітники Пенсійного фонду, управлінь соціального захисту населення та банківських установ.

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Серед отримувачів виплат – бойовики так званих ЛДНР, а також померлі особи.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соцвиплатами.

Тривають слідчі дії для з`ясування реальних масштабів оборудки.







Переселенець з Луганщини організував схему соцвиплат бойовикам “ЛДНР” / 2 фотографии

Нещодавно СБУ затримала чоловіка, який передавав розвідувальні дані бойовикам “ЛНР”.