У Миколаєві затримали зловмисника, який побив на камеру ветерана АТО.

У Миколаєві правоохоронці затримали блогера, який побив ветерана АТО, знімаючи це на камеру.

– Зловмисник, який має кримінальні прізвиська Малиш і Турик, намагається вести активну діяльність у соцмережах. Також відомо, що 26 липня блогер під Житомиром вчиняв хуліганські дії та побив ветерана АТО, – розповіли у поліції.

Зловмисником виявився 32-річний мешканець Бердичева.

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У поліції додали, що блогер був раніше судимий за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, у Житомирі затриманий побив ветерана АТО за слова, що РФ воює проти України. Відео побиття він розповсюдив в інтернеті.

Постраждалий після інциденту в поліцію не звернувся, але правоохоронцям вдалося його відшукати. Після чого ветеран АТО написав заяву про вчинення злочину.

Житомирські ЗМІ писали, що затриманий став відомим тим, що знімав відео, на яких знущається над людьми за гроші.