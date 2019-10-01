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Факти / Україна

Ми – дикуни: у мережі засудили побиття атовця після камінг-ауту

У мережі засудили побиття ветерана АТО Василя Давиденка після його зізнання у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Ми – дикуни: у мережі засудили побиття атовця після камінг-ауту

У суботу, 28 вересня, в Києві побили ветерана війни на Донбасі 41-річного Василя Давиденка, який півтора місяця тому публічно зробив камінг-аут.

За зізнання чоловіка у тому, що він гей, атовця били вп’ятьох – у пах, в голову, потім ногами. Напад стався біля під’їзду, де живе Давиденко.

Уникнути серйозних пошкоджень ветерану АТО допомогло те, що він встиг вчасно згрупуватися.

Читайте: Рада ухвалить закон про статус ветерана найближчим часом – Зеленський

Побиття атовця засудили у мережі. Люди обурюються, що нападники вчинили самосуд, поставивши власні переконання вище за закон.

Ми – дикуни: у мережі засудили побиття атовця після камінг-ауту / 5 фотографий

Нагадаємо, у Миколаєві затримали зловмисника, який побив на камеру ветерана АТО.

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