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Факти / Україна / Політика

СБУ підозрює екс-заступника міністра економіки в роботі на спецслужби РФ

Служба безпеки України почала розслідувати можливу роботу на російські спецслужби колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, спрямовану на зрив виробництва великокаліберних снарядів в Україні.

СБУ підозрює екс-заступника міністра економіки в роботі на спецслужби РФ

Слідче управління СБУ веде розслідування за звинуваченням у держзраді.

– Встановлено, з 2017 року і донині екс-заступник міністра економіки Юрій Бровченко, а також громадянин США, представник американської компанії Gray Fox Logistics – громадянин України і директор Державного підприємства Український центр Безпека Владислав Глазунов на шкоду обороноздатності і економічної безпеки України здійснюють дії, спрямовані на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, – йдеться в документі. 

В серпні 2015 року американець, виконуючи завдання спецслужб РФ, приїхав в Україну для отримання відомостей про плани постачання зброї і боєприпасів до ЗСУ.

Для цього він встановив контакти зі співробітниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі та державних підприємств, задіяних в реалізації державного оборонного замовлення.

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Дізнавшись про наміри української сторони налагодити серійне виробництво снарядів 152-155 мм, він вступив у змову з екс-заступником міністра економічного розвитку.

Фігуранти злочинної схеми, заздалегідь не маючи наміру поставляти Україні необхідне обладнання, організували укладення секретного контракту від 15 грудня 2017 року на виконання державного оборонного замовлення між ДП Безпека і заводом Артем.

– На завод мали закупити і поставити обладнання для забезпечення технічного переозброєння і реконструкції чинних виробничих потужностей, необхідних для забезпечення серійного виробництва корпусів снарядів калібру 152 і 155 мм, – йшлося в контракті.

Наразі виникла необхідність в проведенні дослідження зазначеного контракту, суд задовольнив клопотання і призначив почеркознавчу експертизу.

До речі, Загороднюк назвав пріоритети у реформуванні Міноборони.

Джерело: Українські новини

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