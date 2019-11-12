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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку

У Київській області позашляховик виїхав на узбіччя та протаранив припарковану вантажівку. Внаслідок аварії один з пасажирів загинув.

Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку

На трасі Київ-Чоп водій позашляховика не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя дороги і зіткнувся з припаркованою вантажівкою.

Внаслідок аварії один з пасажирів загинув на місці пригоди.

Читайте: Під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з них – діти

Водій позашляховика отримав травми грудної клітини, живота, забої тіла та черепно-мозкову травму. Ще одна 15-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження у вигляді травми живота, перелому ключиці та травми голови.

Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві Lexus протаранив таксі і збив двох пішоходів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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