У Київській області позашляховик виїхав на узбіччя та протаранив припарковану вантажівку. Внаслідок аварії один з пасажирів загинув.
На трасі Київ-Чоп водій позашляховика не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя дороги і зіткнувся з припаркованою вантажівкою.
Внаслідок аварії один з пасажирів загинув на місці пригоди.
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Водій позашляховика отримав травми грудної клітини, живота, забої тіла та черепно-мозкову травму. Ще одна 15-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження у вигляді травми живота, перелому ключиці та травми голови.
Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві Lexus протаранив таксі і збив двох пішоходів.
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