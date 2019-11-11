Смертельна ДТП сталася на автодорозі Бородянка-Гостомель у Київській області.

Внаслідок аварії загинуло четверо людей: 39-річна матір, її 11-річний син та 39-річна жінка зі своїм 12-річним сином.

Ще троє потерпілих з іншої автівки були травмовані та госпіталізовані.

45-річний водій-винуватець з тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в спецпалаті під охороною.

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Під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з них – діти / 3 фотографии

За інформацією поліції, аварія сталася через те, що водій автомобіля Volkswagen Caddy на іноземних номерах на перехресті з села Здвижівка не пропустив автомобіль Volvo, який їхав головною дорогою.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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