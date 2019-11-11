У Києві в Дарницькому районі сталася ДТП, в результаті якої загинула молода жінка.

У Києві автомобіль Lexus протаранив таксі, після чого вилетів на тротуар, де збив двох пішоходів.

Від отриманих смертельних травм молода жінка загинула на місці. Чоловіка, який був разом з нею, госпіталізували.

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За словами свідків, Lexus на великій швидкості рухався лівою смугою. Коли він намагався повернути праворуч, то вдарив в задню частину автомобіль таксі Renault.

Від удару авто вилетіло на тротуар, де в той момент йшли люди. Збивши людей, Lexus пробив огорожу та в’їхав на стоянку.











У Києві Lexus протаранив таксі і збив двох пішоходів – загинула жінка / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві таксі знесло 15 метрів паркану і перекинулося.

Джерело: Вартові Еспресо

Фото: Вартові Еспресо