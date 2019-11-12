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Факти / Надзвичайні події

На Волині через невідому речовину загинув чоловік, дружина з немовлям у лікарні

У Волинській області після отруєння невідомою речовиною загинув 45-річний чоловік, а його дружина з семимісячним немовлям потрапила до лікарні.

отруєння

В селі Яромель Ківерцівського району у Волинській області за загадкових обставин помер 45-річний чоловік, а його дружина з немовлям потрапили до лікарні.

Односельці знайшли непритомною цілу родину у будинку, де мешкали чоловік з дружиною та дитиною. Їх госпіталізували, але того ж дня чоловік помер у лікарні. Для встановлення причин смерті його тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом смерті чоловіка внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією “нещасний випадок”.

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– За клінікою це абсолютно не схоже на отруєння грибами. Пацієнти були доправлені у несвідомому стані у відділення детоксикації гострих отруєнь та діалізу, де проводилася інтенсивна терапія. Незважаючи на це, чоловік вночі помер. Жінка на ранок прийшла до тями. Зараз вона продовжує отримувати інтенсивну терапію, – розповів директор з інформаційно-аналітичної роботи КП Луцька міська клінічна лікарня Андрій Смольянінов.

За його словами, жінка перебуває у тяжкому стані. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо її одужання.

Раніше ми писали, що на Черкащині у квартирі знайшли непритомну цілу родину. Вони також отруїлися невідомою речовиною.

Джерело: Нацполіція

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