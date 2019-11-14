У каліфорнійському місті Санта-Кларита сталася стрілянина в школі, під час якої постраждали семеро людей.

Оновлено о 19.21. Місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи повідомили, що підозрюваного у стрілянині в каліфорнійській середній школі затримали, тому він більше не становить загрози.

18.38. Наразі точно не відомо, скільки студентів серед постраждалих. За повідомленнями місцевих ЗМІ, їх може бути семеро.

За попередньою інформацією, стрілянина сталася у школі Saugus High School, яка розташована приблизно за 65 км на північ від Лос-Анджелеса.

Школу евакуювали. Найближчі до місця події школи також закрили.

Students evacuate after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/D6PjO6Y4F7 pic.twitter.com/YD3iGA7Ol5 — NBC News (@NBCNews) November 14, 2019

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Очевидці описали стрілка як чоловіка-азіата, який був у чорному одязі. Поліція вже розпочала його пошуки.

Раніше Факти ICTV писали, що студент влаштував стрілянину в коледжі Благовєщенська.