PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в школі Каліфорнії: щонайменше семеро постраждалих

У каліфорнійському місті Санта-Кларита сталася стрілянина в школі, під час якої постраждали семеро людей.

Стрілянина в школі Каліфорнії: щонайменше семеро постраждалих

Оновлено о 19.21. Місцеві ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи повідомили, що підозрюваного у стрілянині в каліфорнійській середній школі затримали, тому він більше не становить загрози.

18.38. Наразі точно не відомо, скільки студентів серед постраждалих. За повідомленнями місцевих ЗМІ, їх може бути семеро.

За попередньою інформацією, стрілянина сталася у школі Saugus High School, яка розташована приблизно за 65 км на північ від Лос-Анджелеса.

Школу евакуювали. Найближчі до місця події школи також закрили.

Читайте: Стрілянина на вечірці на честь Хеловіна у США – троє загиблих

Очевидці описали стрілка як чоловіка-азіата, який був у чорному одязі. Поліція вже розпочала його пошуки.

Раніше Факти ICTV писали, що студент влаштував стрілянину в коледжі Благовєщенська.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пограбування школярки у Києві
Киянка зайшла до школи і зірвала золотий ланцюжок з шестирічної учениці
Рушниця
У коледжі Благовєщенська студент влаштував стрілянину
Гроші мають, але не платять. У Миколаєві можуть закрити кінну школу
Гроші мають, але не платять. У Миколаєві можуть закрити кінну школу
стрельба в метро харькова
У Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро
Як в Україні отримати ліцензію приватного пілота: ціна і скільки вчитися
Як в Україні отримати ліцензію приватного пілота: ціна і скільки вчитися
Не платив за комуналку: у Києві чоловік відстрілювався від незадоволених сусідів (18+)
Не платив за комуналку: у Києві чоловік відстрілювався від незадоволених сусідів (18+)
У Дніпрі студент вистрілив у голову першокурсниці, а потім поранив себе
У Дніпрі студент вистрілив у голову першокурсниці, а потім поранив себе
Пістолет
Ігнорувала залицяння: п’яний киянин посеред вулиці стріляв у жінку
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка